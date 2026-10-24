W USA akcje obu klas Berkshire Hathaway osiągnęły nowe historyczne maksima, odrabiając cały spadek po ogłoszeniu Warrena Buffetta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w maju 2025 roku. Poinformował wówczas, że z końcem tego roku ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego. Jak podaje CNBC, w czwartek akcje klasy A zamknęły się na poziomie 820 500 dolarów, a papiery klasy B po 546,97 dolara.

Odbicie po spadku

Przed dorocznym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Berkshire Hathaway 3 maja 2025 roku akcje klasy A zamknęły się na poziomie 809 350 dolarów, a klasy B — 539,80 dolara. Oba wyniki były wówczas również rekordowe.

Po zgromadzeniu, 5 maja, akcje klasy A straciły 4,9%, a klasy B — 5,1%. CNBC zaznaczało, że na spadek mogła również wpłynąć informacja o 14-procentowym obniżeniu zysku operacyjnego w pierwszym kwartale.

Trzy miesiące po najwyższych poziomach w roku klasa A potaniała o 14,3%, a klasa B — o niemal 15%. Od tego czasu notowania wzrosły o 18%. We wtorek obie klasy akcji przekroczyły poziomy odnotowane przed ogłoszeniem Buffetta, a w czwartek ustanowiły nowe rekordy.

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W piątek papiery straciły niemal 1%, jednak pozostały o około pół punktu procentowego powyżej poziomów sprzed walnego zgromadzenia akcjonariuszy w maju 2025 roku.

Rotacja inwestorów

Według CNBC inwestorzy w ostatnich tygodniach ograniczali inwestycje w spółki technologiczne i akcje związane ze sztuczną inteligencją. Powodem były obawy, że znaczne wydatki na infrastrukturę obliczeniową mogą nie zapewnić trwałych zysków.

Na tym tle Barron's uznał Berkshire Hathaway za jedną z najbardziej defensywnych dużych spółek na rynku. Na dzień 30 czerwca jej środki pieniężne wynosiły 365,5 mld dolarów, a w drugim kwartale 2026 roku spółka odkupiła własne akcje za 4,5 mld dolarów. Wzrost notowań zmniejszył również tegoroczne zapóźnienie Berkshire Hathaway względem indeksu S&P 500 do mniej niż czterech punktów procentowych.

Nowym dyrektorem generalnym Berkshire Hathaway został Greg Abel. Wcześniej analityk UBS Brian Meredith zakładał, że pod rządami nowego lidera kultura i strategia spółki nie zmienią się.

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