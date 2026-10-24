В США акции обоих классов Berkshire Hathaway установили новые исторические максимумы, полностью отыграв падение после заявления Уоррена Баффетта на собрании акционеров в мае 2025 года. Тогда он сообщил, что покинет пост генерального директора в конце того года. Как сообщает CNBC, в четверг акции класса A закрылись на уровне $820 500, а бумаги класса B — по $546,97.

Восстановление после падения

Перед ежегодным собранием акционеров Berkshire Hathaway 3 мая 2025 года акции класса A закрылись на отметке $809 350, а класса B — $539,80. Оба показателя на тот момент также были рекордными.

После собрания, 5 мая, акции класса A потеряли 4,9%, а класса B — 5,1%. CNBC отмечало, что на падение также могло повлиять сообщение о снижении операционной прибыли в первом квартале на 14%.

Через три месяца после максимальных уровней года класс A подешевел на 14,3%, а класс B — почти на 15%. С тех пор котировки выросли на 18%. Во вторник оба класса акций превысили уровни, зафиксированные до заявления Баффетта, а в четверг обновили рекорды.

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В пятницу бумаги потеряли почти 1%, однако остались примерно на полпроцентного пункта выше уровней накануне собрания акционеров в мае 2025 года.

Ротация инвесторов

По данным CNBC, в последние недели инвесторы сокращали вложения в технологические компании и акции, связанные с искусственным интеллектом. Причиной стали опасения, что значительные расходы на вычислительную инфраструктуру могут не обеспечить устойчивой прибыли.

На этом фоне Barron's назвало Berkshire Hathaway одной из наиболее защитных крупных компаний на рынке. По состоянию на 30 июня ее денежные средства составляли $365,5 млрд, а во втором квартале 2026 года компания выкупила собственные акции на $4,5 млрд. Рост котировок также сократил отставание Berkshire Hathaway от индекса S&P 500 с начала года до менее чем четырех процентных пунктов.

Новым генеральным директором Berkshire Hathaway стал Грег Абель. Ранее аналитик UBS Брайан Мередит предполагал, что при новом руководителе культура и стратегия компании не изменятся.

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