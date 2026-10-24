在美国，伯克希尔-哈撒韦两类股票均创下历史新高，收复了沃伦·巴菲特在2025年5月股东大会上宣布消息后出现的全部跌幅。他当时表示，将在该年年底卸任首席执行官。据CNBC报道，A类股周四收于820,500美元，B类股收于546.97美元。

下跌后的回升

在2025年5月3日伯克希尔-哈撒韦年度股东大会前，A类股收于809,350美元，B类股收于539.80美元。这两个价位当时也均为纪录高点。

5月5日股东大会后，A类股下跌4.9%，B类股下跌5.1%。CNBC指出，第一季度营业利润下降14%的消息也可能影响了股价下跌。

在年内最高水平后的三个月，A类股下跌14.3%，B类股下跌近15%。此后，股价上涨了18%。周二，两类股票均超过了巴菲特宣布消息前的水平，并在周四刷新纪录。

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周五，这些股票下跌近1%，但仍比2025年5月股东大会前的水平高出约半个百分点。

投资者轮动

CNBC称，近几周投资者一直在减少对科技公司和人工智能相关股票的投资。原因是担忧对计算基础设施的大规模支出可能无法带来持续收益。

在此背景下，《巴伦周刊》将伯克希尔-哈撒韦列为市场上最具防御性的大型公司之一。截至6月30日，该公司的现金为3,655亿美元，且在2026年第二季度回购了45亿美元的自家股票。股价上涨还将伯克希尔-哈撒韦今年以来相对于标普500指数的落后幅度缩小至不足4个百分点。

格雷格·阿贝尔成为伯克希尔-哈撒韦的新任首席执行官。瑞银分析师布莱恩·梅雷迪思此前曾表示，在新领导者的带领下，公司的文化和战略不会改变。

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