Amazon объявила о намерении создать в Великобритании 30 тысяч новых вакансий начального уровня к 2030 году в рамках программы Amazon Youth Promise. Инициатива рассчитана прежде всего на молодых работников, а также предусматривает профессиональное обучение для людей, которые не учатся, не работают и не проходят подготовку.

Как сообщает Fortune, стартовая зарплата на таких должностях будет составлять от 31 тысячи фунтов стерлингов в год, что примерно равно 41,5 тысячи долларов. О запуске программы компания сообщила 20 октября.

Трудоустройство и обучение

Глава Amazon в Великобритании Джон Бумфри заявил, что во время посещения объектов компании встречал молодых людей, которые еще полгода назад не знали, с чего начать поиск работы. По его словам, часть из них не имела резюме и опыта, однако была готова учиться.

В Великобритании насчитывается около миллиона людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. Больше всего их сосредоточено в крупных городах страны, а вакансии начального уровня пользуются спросом.

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Сокращения в компании

Объявление о наборе персонала прозвучало на фоне сокращений корпоративных должностей в Amazon. За последний год компания сократила примерно 30 тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации бизнеса и усиления фокуса на искусственном интеллекте.

В начале октября Amazon также сократила около тысячи сотрудников в Индии, Великобритании и своем розничном бизнесе. В то же время компания планирует нанять 300 тысяч сезонных работников на праздничный период.

Amazon присоединилась к другим работодателям, в частности Microsoft, Cisco и IBM, которые в рамках правительственной инициативы Youth Guarantee пообещали создавать больше возможностей для трудоустройства молодых британцев.

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