Пакистан предоставил Индустриальному парку Карачи статус федеральной спецзоны — Dawn
Федеральное правительство Пакистана одобрило предоставление Индустриальному парку Карачи (Karachi Industrial Park, KIP) статуса федеральной специальной экономической зоны. Решение приняли на 11-м заседании Совета по одобрению специальных экономических зон в Исламабаде, которое возглавлял министр финансов Мухаммад Аурангзеб.
Решение по парку в Карачи
Как сообщает Dawn, совет одобрил заявку на признание KIP федеральной специальной экономической зоной. Проект должен привлекать ориентированные на экспорт промышленные инвестиции, способствовать передаче технологий и созданию добавленной стоимости, а также обеспечивать новые рабочие места.
Во время заседания участники также рассматривали меры по содействию промышленным инвестициям, улучшению инфраструктурного обеспечения и эффективному использованию земель промышленного назначения.
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Критерии для частных зон
Совет утвердил общие критерии предоставления за государственный счет коммунальных и сопутствующих услуг до определенной нулевой точки частно созданных специальных экономических зон в соответствии с Законом о СЭЗ 2012 года. Они устанавливают порядок рассмотрения в каждом отдельном случае вопросов дорожного доступа, инженерных сетей и других необходимых объектов инфраструктуры.
Отдельно совет одобрил политику аренды земли для государственных специальных экономических зон и промышленных зон в провинции Пенджаб. Она должна способствовать инвестициям через долгосрочную аренду, сокращение первоначальных расходов на землю и более эффективное использование промышленных участков государственного сектора.