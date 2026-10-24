Federalny rząd Pakistanu zatwierdził nadanie Karachi Industrial Park (KIP) statusu federalnej specjalnej strefy ekonomicznej. Decyzję podjęto na 11. posiedzeniu Rady ds. Zatwierdzania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Islamabadzie, któremu przewodniczył minister finansów Muhammad Aurangzeb.

Decyzja w sprawie parku w Karaczi

Jak informuje Dawn, rada zatwierdziła wniosek o uznanie KIP za federalną specjalną strefę ekonomiczną. Projekt ma przyciągać zorientowane na eksport inwestycje przemysłowe, wspierać transfer technologii i tworzenie wartości dodanej, a także zapewniać nowe miejsca pracy.

Podczas posiedzenia uczestnicy rozpatrywali również działania mające ułatwić inwestycje przemysłowe, poprawić zapewnienie infrastruktury oraz efektywne wykorzystanie gruntów przemysłowych.

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Kryteria dla prywatnych stref

Rada zatwierdziła ogólne kryteria zapewniania na koszt państwa usług komunalnych i towarzyszących do określonego punktu zerowego prywatnie utworzonych specjalnych stref ekonomicznych, zgodnie z ustawą o SSE z 2012 roku. Ustalają one procedurę rozpatrywania w każdym indywidualnym przypadku kwestii dostępu drogowego, sieci inżynieryjnych i innych niezbędnych obiektów infrastruktury.

Osobno rada zatwierdziła politykę dzierżawy gruntów dla państwowych specjalnych stref ekonomicznych i stref przemysłowych w prowincji Pendżab. Ma ona wspierać inwestycje poprzez długoterminową dzierżawę, ograniczenie początkowych kosztów gruntów oraz efektywniejsze wykorzystanie przemysłowych działek sektora publicznego.

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