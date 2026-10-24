На Тайване промышленное производство в сентябре выросло на 19,17% в годовом выражении — до 140,76 пункта. Это стало 31-м месяцем роста подряд, сообщает Taipei Times со ссылкой на Министерство экономики Тайваня.

Рост производства

Подиндекс обрабатывающей промышленности, на который приходится более 90% общего промышленного выпуска, вырос на 20,21% — до 143,31 пункта. В третьем квартале промышленное производство увеличилось на 21,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а подиндекс обрабатывающей промышленности — на 23,05%.

За первые девять месяцев года промышленное производство Тайваня выросло на 20,53%, тогда как показатель обрабатывающей промышленности прибавил 21,83%. В министерстве связали динамику экспортно ориентированного сектора с устойчивым мировым спросом на приложения искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные устройства и облачные услуги.

Спрос на ИИ и электронику

Выпуск электронных компонентов вырос на 23,62%. Рост обеспечили 12-дюймовые полупроводниковые фабрики, компании по упаковке и тестированию интегральных схем, поставщики микросхем памяти, разработчики микросхем и производители подложек для них.

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Производство компьютерной, электронной и оптической продукции подскочило на 45,92% в годовом выражении. Министерство объяснило это спросом на серверы для ИИ, коммутаторы, оборудование для проверки полупроводников и твердотельные накопители. Для этого сегмента сентябрь стал 39-м месяцем непрерывного роста.

Выпуск машиностроительной продукции увеличился на 26,02%, поскольку поставщики для полупроводниковой отрасли устанавливали оборудование для расширения мощностей. Производство базовых металлов выросло на 1,39%, а автомобилей и автокомпонентов — на 2,35%, в частности благодаря большему выпуску электрических легковых автомобилей и внедорожников.

Прогноз на октябрь

В то же время производство химических материалов и удобрений сократилось на 4,29% из-за более слабого спроса и снижения выпуска во время ежегодного технического обслуживания. В министерстве ожидают, что бум ИИ и сезон праздничных покупок в конце года будут поддерживать промышленность до конца года, хотя геополитическая напряженность и торговая политика крупных экономик остаются факторами неопределенности. Ведомство прогнозирует рост производства в обрабатывающей промышленности в октябре на 20,5–24,2% в годовом выражении.

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