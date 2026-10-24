Na Tajwanie produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 19,17% rok do roku, do 140,76 punktu. Był to 31. z rzędu miesiąc wzrostu, informuje Taipei Times, powołując się na Ministerstwo Gospodarki Tajwanu.

Wzrost produkcji

Subindeks przemysłu przetwórczego, który stanowi ponad 90% całkowitej produkcji przemysłowej, wzrósł o 20,21%, do 143,31 punktu. W trzecim kwartale produkcja przemysłowa zwiększyła się o 21,95% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a subindeks przemysłu przetwórczego — o 23,05%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja przemysłowa Tajwanu wzrosła o 20,53%, podczas gdy wskaźnik przemysłu przetwórczego zwiększył się o 21,83%. Ministerstwo powiązało dynamikę sektora zorientowanego na eksport z utrzymującym się światowym popytem na zastosowania sztucznej inteligencji, urządzenia do obliczeń wysokiej wydajności oraz usługi chmurowe.

Popyt na AI i elektronikę

Produkcja komponentów elektronicznych wzrosła o 23,62%. Wzrost zapewniły 12-calowe fabryki półprzewodników, firmy zajmujące się pakowaniem i testowaniem układów scalonych, dostawcy układów pamięci, projektanci układów scalonych oraz producenci podłoży do nich.

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Produkcja wyrobów komputerowych, elektronicznych i optycznych skoczyła o 45,92% rok do roku. Ministerstwo wyjaśniło to popytem na serwery dla AI, przełączniki, sprzęt do testowania półprzewodników i dyski półprzewodnikowe. Dla tego segmentu wrzesień był 39. miesiącem nieprzerwanego wzrostu.

Produkcja wyrobów maszynowych zwiększyła się o 26,02%, ponieważ dostawcy dla sektora półprzewodników instalowali urządzenia w celu zwiększenia mocy produkcyjnych. Produkcja metali podstawowych wzrosła o 1,39%, a samochodów i komponentów motoryzacyjnych — o 2,35%, między innymi dzięki większej produkcji elektrycznych samochodów osobowych i pojazdów terenowych.

Prognoza na październik

Jednocześnie produkcja materiałów chemicznych i nawozów spadła o 4,29% z powodu słabszego popytu oraz ograniczenia produkcji podczas corocznej konserwacji. Ministerstwo oczekuje, że boom na AI i sezon zakupów świątecznych pod koniec roku będą wspierać przemysł do końca roku, chociaż napięcia geopolityczne i polityka handlowa największych gospodarek pozostają czynnikami niepewności. Resort prognozuje wzrost produkcji w przemyśle przetwórczym w październiku o 20,5–24,2% rok do roku.

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