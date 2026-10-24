Na Tajwanie stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 3,36% — był to najniższy wskaźnik dla tego miesiąca od 26 lat. W porównaniu z sierpniem zmniejszyła się o 0,05 punktu procentowego. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na dane Generalnej Dyrekcji Budżetu, Rachunkowości i Statystyki.

Mniej osób po raz pierwszy szukających pracy

Urząd wyjaśnił spadek wskaźnika tym, że więcej absolwentów znalazło pracę. Był to pierwszy miesięczny spadek bezrobocia po trzech kolejnych miesiącach wzrostu, który rozpoczął się w czerwcu.

Liczba osób po raz pierwszy szukających pracy zmniejszyła się o 3 tysiące, a liczba osób, które odeszły z miejsc pracy, o 2 tysiące. Łącznie liczba bezrobotnych we wrześniu wyniosła 405 tysięcy: o 6 tysięcy mniej niż w sierpniu i o 2 tysiące mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najwyższy wskaźnik wśród młodych ludzi

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób w wieku od 15 do 24 lat — 11,59%. Urząd statystyczny powiązał to z faktem, że znaczna część tej grupy po raz pierwszy wchodzi na rynek pracy i dostosowuje się do środowiska pracy.

Wśród osób w wieku od 25 do 29 lat bezrobocie wyniosło 5,69%, a w grupie od 30 do 34 lat — 3,40%. W przypadku ludności w wieku od 35 do 64 lat wskaźnik był niższy niż 3%.

Po korekcie sezonowej stopa bezrobocia przeciwnie, wzrosła o 0,01 punktu procentowego — do 3,33%. Wskaźnik aktywności zawodowej ludności we wrześniu wyniósł 59,59%, o 0,1 punktu procentowego mniej niż w sierpniu, ale więcej niż rok wcześniej.

Czytaj nas na