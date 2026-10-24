На Тайване уровень безработицы в сентябре снизился до 3,36% — это самый низкий показатель для этого месяца за последние 26 лет. По сравнению с августом он сократился на 0,05 процентного пункта. Об этом со ссылкой на данные Главного управления бюджета, бухгалтерского учета и статистики сообщает Taipei Times.

Меньше впервые ищущих работу

В ведомстве объяснили снижение показателя тем, что больше выпускников нашли работу. Это стало первым месячным сокращением безработицы после трех последовательных месяцев роста, начавшегося в июне.

Количество тех, кто впервые искал работу, уменьшилось на 3 тысячи человек, а число людей, покинувших рабочие места, — на 2 тысячи. В целом число безработных в сентябре составило 405 тысяч: это на 6 тысяч меньше, чем в августе, и на 2 тысячи меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года.

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Самый высокий показатель среди молодежи

Самый высокий уровень безработицы зафиксировали среди людей в возрасте от 15 до 24 лет — 11,59%. В статистическом ведомстве связали это с тем, что значительная часть этой группы впервые выходит на рынок труда и адаптируется к рабочей среде.

Среди людей в возрасте от 25 до 29 лет безработица составляла 5,69%, в группе от 30 до 34 лет — 3,40%. Для населения в возрасте от 35 до 64 лет показатель был ниже 3%.

После сезонной корректировки уровень безработицы, напротив, вырос на 0,01 процентного пункта — до 3,33%. Уровень участия населения в рабочей силе в сентябре составил 59,59%, что на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с августом, но выше показателя годичной давности.

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