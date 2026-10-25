Парламентский комитет ЮАР по ассигнованиям запросил у министра транспорта Барбары Криси срочный отчет о финансовом и кассовом состоянии государственной авиакомпании South African Airways (SAA). Запрос поступил на той же неделе, когда перевозчик второй раз подряд сообщил сотрудникам о поэтапной выплате зарплат, сообщает TimesLIVE.

Председатель комитета Ммуси Маймане в письме указал, что от сотрудников SAA поступили серьезные утверждения относительно назначений руководителей и точности финансовой отчетности компании. Он подчеркнул, что эти утверждения не проверены и комитет не делает из них выводов, однако считает необходимым получить безотлагательное обновление, в частности по аудиту за финансовый год 2025/26.

Что должен содержать отчет

Комитет попросил до 30 октября предоставить данные о текущем финансовом и кассовом состоянии SAA, использовании примерно 1,1 млрд рандов от продажи одного из двух слотов авиакомпании в лондонском аэропорту Хитроу, возможных будущих запросах на государственную поддержку и шагах по расследованию поднятых сотрудниками вопросов.

Исполняющий обязанности директора по управлению персоналом Лоренс Эразмус сообщил сотрудникам о новых датах выплат. Наземному персоналу и бортпроводникам должны были выплатить зарплату 27 октября, пилотам — 28 октября, менеджерам и специалистам — 30 октября, а руководителям — 31 октября.

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Позиция авиакомпании

В SAA заявили, что поэтапная выплата зарплат в сентябре и октябре связана со значительным давлением на ликвидность из-за геополитических сбоев и роста стоимости авиационного топлива. По словам представителя авиакомпании, эти меры были необходимы, чтобы поддержать работу перевозчика и выполнять обязательства перед сотрудниками.

Перевозчик также подтвердил получение письма парламентского комитета и пообещал предоставить исчерпывающий ответ. В SAA отметили, что государственная гарантия на 1 млрд рандов является механизмом для привлечения капитала на нужды бизнеса.

В феврале SAA объявила о прибыли в размере 155 млн рандов за финансовый год, завершившийся в марте 2025 года. В то же время ее отчетность показывала, что доход от операций составил 9,26 млрд рандов, а операционные расходы — 9,58 млрд рандов. Маймане заявил, что парламент должен проверить достоверность финансовых показателей компании после замечаний генерального аудитора относительно целостности финансовой отчетности.

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