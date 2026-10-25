Parlamentarna komisja ds. środków budżetowych RPA zwróciła się do minister transportu Barbary Creecy o pilny raport na temat sytuacji finansowej i gotówkowej państwowych linii South African Airways (SAA). Wniosek wpłynął w tym samym tygodniu, w którym przewoźnik po raz drugi z rzędu poinformował pracowników o etapowych wypłatach wynagrodzeń, podaje TimesLIVE.

Przewodniczący komisji Mmusi Maimane napisał w liście, że od pracowników SAA wpłynęły poważne zarzuty dotyczące nominacji kierowniczych oraz dokładności sprawozdawczości finansowej spółki. Podkreślił, że zarzuty te nie zostały zweryfikowane, a komisja nie wyciąga z nich wniosków, jednak uważa za konieczne otrzymanie pilnej aktualizacji, w tym dotyczącej audytu za rok finansowy 2025/26.

Co ma zawierać raport

Komisja poprosiła o przekazanie do 30 października danych o obecnej sytuacji finansowej i gotówkowej SAA, wykorzystaniu około 1,1 mld randów ze sprzedaży jednego z dwóch slotów linii na londyńskim lotnisku Heathrow, możliwych przyszłych wnioskach o wsparcie państwowe oraz działaniach w celu zbadania kwestii zgłoszonych przez pracowników.

Pełniący obowiązki dyrektora ds. zarządzania personelem Lawrence Erasmus poinformował pracowników o nowych terminach wypłat. Personel naziemny i pokładowy miał otrzymać wynagrodzenia 27 października, piloci — 28 października, menedżerowie i specjaliści — 30 października, a kadra kierownicza — 31 października.

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Stanowisko linii lotniczej

SAA oświadczyły, że etapowe wypłaty wynagrodzeń we wrześniu i październiku były związane ze znaczną presją na płynność finansową wywołaną zakłóceniami geopolitycznymi i wzrostem kosztów paliwa lotniczego. Według przedstawiciela linii środki te były potrzebne, aby utrzymać działalność przewoźnika i wywiązywać się ze zobowiązań wobec pracowników.

Przewoźnik potwierdził również otrzymanie listu komisji parlamentarnej i obiecał udzielić wyczerpującej odpowiedzi. SAA wskazały, że państwowa gwarancja w wysokości 1 mld randów jest mechanizmem pozyskiwania kapitału na potrzeby biznesowe.

W lutym SAA ogłosiły zysk w wysokości 155 mln randów za rok finansowy zakończony w marcu 2025 roku. Jednocześnie ich sprawozdawczość wykazywała, że przychody operacyjne wyniosły 9,26 mld randów, a koszty operacyjne — 9,58 mld randów. Maimane oświadczył, że parlament musi zweryfikować wiarygodność wskaźników finansowych spółki po uwagach audytora generalnego dotyczących rzetelności sprawozdawczości finansowej.

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