南非议会拨款委员会要求交通部长芭芭拉·克里西就国有航空公司南非航空（South African Airways，SAA）的财务和现金状况提交紧急报告。该请求提出的同一周，这家航空公司连续第二次通知员工将分阶段发放工资，TimesLIVE报道。

委员会主席姆穆西·迈马内在信中表示，已收到SAA员工提出的严重指称，涉及管理人员任命和公司财务报告的准确性。他强调，这些指称尚未得到核实，委员会不会据此得出结论，但认为有必要获得紧急更新，包括关于2025/26财年审计的情况。

报告须包含的内容

委员会要求在10月30日前提供有关SAA当前财务和现金状况、出售该航空公司在伦敦希思罗机场两个时段之一所得约11亿兰特的使用情况、未来可能提出的国家支持请求，以及调查员工提出问题的措施等资料。

代理人力资源总监劳伦斯·伊拉斯谟通知员工新的付款日期。地勤人员和乘务员原定于10月27日获得工资，飞行员于10月28日，经理和专业人员于10月30日，高管于10月31日。

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航空公司的立场

SAA表示，9月和10月分阶段发放工资与地缘政治干扰和航空燃油成本上涨造成的重大流动性压力有关。该航空公司的一名代表称，这些措施是维持航空公司运营并履行对员工义务所必需的。

该航空公司还确认收到议会委员会的信函，并承诺提供全面回应。SAA表示，10亿兰特的国家担保是为业务需求筹集资本的机制。

今年2月，SAA宣布，截至2025年3月的财年利润为1.55亿兰特。与此同时，其报告显示，运营收入为92.6亿兰特，运营支出为95.8亿兰特。迈马内表示，在审计长就财务报告完整性提出意见后，议会必须核实该公司财务指标的可靠性。

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