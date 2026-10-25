Комітет парламенту ПАР запросив терміновий звіт про фінанси SAA — TimesLIVE

Парламентський комітет з асигнувань ПАР запросив у міністерки транспорту Барбари Крісі терміновий звіт про фінансовий і касовий стан державної авіакомпанії South African Airways (SAA). Запит надійшов того ж тижня, коли перевізник вдруге поспіль повідомив працівникам про поетапну виплату зарплат, повідомляє TimesLIVE.

Голова комітету Ммусі Маймане в листі зазначив, що від працівників SAA надійшли серйозні твердження щодо призначень керівників і точності фінансової звітності компанії. Він наголосив, що ці твердження не перевірені й комітет не робить з них висновків, однак вважає за необхідне отримати невідкладне оновлення, зокрема щодо аудиту за 2025/26 фінансовий рік.

Що має містити звіт

Комітет попросив до 30 жовтня надати дані про поточний фінансовий і касовий стан SAA, використання приблизно 1,1 млрд рандів від продажу одного з двох слотів авіакомпанії в лондонському аеропорту Хітроу, можливі майбутні запити на державну підтримку та кроки з розслідування порушених працівниками питань.

Виконувач обов’язків директора з управління персоналом Лоренс Еразмус повідомив співробітникам про нові дати виплат. Наземному персоналу та бортпровідникам мали виплатити зарплату 27 жовтня, пілотам — 28 жовтня, менеджерам і спеціалістам — 30 жовтня, а керівникам — 31 жовтня.

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Позиція авіакомпанії

У SAA заявили, що поетапна виплата зарплат у вересні та жовтні пов’язана зі значним тиском на ліквідність через геополітичні збої та зростання вартості авіаційного пального. За словами представника авіакомпанії, ці заходи були потрібні, щоб підтримати роботу перевізника та виконувати зобов’язання перед працівниками.

Перевізник також підтвердив отримання листа парламентського комітету й пообіцяв надати вичерпну відповідь. У SAA зазначили, що державна гарантія на 1 млрд рандів є механізмом для залучення капіталу на потреби бізнесу.

У лютому SAA оголосила про прибуток у 155 млн рандів за фінансовий рік, що завершився в березні 2025 року. Водночас її звітність показувала, що дохід від операцій становив 9,26 млрд рандів, а операційні витрати — 9,58 млрд рандів. Маймане заявив, що парламент має перевірити достовірність фінансових показників компанії після зауважень генерального аудитора щодо цілісності фінансової звітності.

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