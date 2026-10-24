台湾9月工业生产同比增长19.17%，达到140.76点。这是连续第31个月增长，据《台北时报》报道，消息援引台湾经济部。

生产增长

占工业总产出90%以上的制造业分项指数增长20.21%，至143.31点。第三季度，工业生产较去年同期增长21.95%，制造业分项指数增长23.05%。

今年前九个月，台湾工业生产增长20.53%，制造业指标增长21.83%。该部将出口导向型行业的表现归因于全球对人工智能应用、高性能计算设备和云服务的持续需求。

对人工智能和电子产品的需求

电子零组件产出增长23.62%。增长由12英寸半导体晶圆厂、集成电路封装和测试企业、存储芯片供应商、芯片设计商以及相关基板制造商推动。

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计算机、电子和光学产品产量同比跃升45.92%。该部解释称，这得益于对人工智能服务器、交换机、半导体检测设备和固态硬盘的需求。9月是该细分领域连续增长的第39个月。

机械产品产出增长26.02%，因为半导体供应商正在安装设备以扩大产能。基础金属产量增长1.39%，汽车和汽车零部件产量增长2.35%，其中部分原因是电动乘用车和越野车的产量增加。

10月预测

与此同时，受需求疲软以及年度维护期间产量下降影响，化学材料和化肥产量下降4.29%。该部预计，人工智能热潮和年末节日购物季将支撑工业直至年底，但地缘政治紧张局势和主要经济体的贸易政策仍是造成不确定性的因素。该机构预测，10月制造业生产将同比增长20.5%至24.2%。

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