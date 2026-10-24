墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆宣布，在“墨西哥计划”（Plan México）经济与工业战略框架下启用20个新工业园区。随着这些设施投入运营，自该计划于2025年1月启动以来建成的工业园区总数已达到40个，Mexico News Daily报道。

这项为期六年的计划 предусматривает建设100个工业园区，这意味着目前已完成计划项目的40%。据该媒体报道，最近20个园区的投资额估计在6.7亿美元至7.63亿美元之间。

新设施的位置

这些新工业园区位于8个联邦实体和17个市镇，分别是下加利福尼亚州、科阿韦拉州、新莱昂州、墨西哥州、阿瓜斯卡连特斯州、瓜纳华托州和克雷塔罗州，以及墨西哥城。项目分布在四条战略走廊内。其中大多数集中在该国北部边境附近，以及与费利佩·安赫莱斯国际机场相关的地区。

20个新园区中有10个位于科阿韦拉州和新莱昂州。其总面积为460万平方米，容量预计足以容纳约175家公司。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

就业与投资

谢因鲍姆表示，这些新设施有望创造32,127个就业岗位。全部20个园区都已有入驻企业，并在电子、医疗器械制造、物流和电子商务领域运营。

墨西哥私营工业园区协会董事会主席戴维·奥唐奈表示，这类基础设施有助于吸引资本、加强供应链，并连接员工、供应商、大学、社区和市场。他说，该协会及其成员计划今年投资46亿美元用于发展工业基础设施。

总体而言，由26家工业地产公司在14个州建设的40个园区代表着超过14亿美元的投资和超过820万平方米的工业基础设施。

关注我们在