Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о вводе в эксплуатацию 20 новых промышленных парков в рамках экономической и промышленной стратегии Plan México. С запуском этих объектов общее число промышленных парков, завершённых после старта программы в январе 2025 года, достигло 40, сообщает Mexico News Daily.

Шестилетний план предусматривает создание 100 промышленных парков, поэтому в настоящее время завершено 40% запланированных объектов. Инвестиции в последние 20 парков, по данным издания, оцениваются в сумму от 670 млн до 763 млн долларов США.

Расположение новых объектов

Новые промышленные парки расположены в восьми федеральных единицах и 17 муниципалитетах: в штатах Нижняя Калифорния, Коауила, Нуэво-Леон, Мехико, Агуаскальентес, Гуанахуато и Керетаро, а также в городе Мехико. Проекты распределены между четырьмя стратегическими коридорами. Больше всего их сосредоточено возле северной границы страны и в регионе, связанном с международным аэропортом имени Фелипе Анхелеса.

Десять из 20 новых парков расположены в штатах Коауила и Нуэво-Леон. Их совокупная площадь составляет 4,6 млн квадратных метров, а мощностей должно хватить примерно для 175 компаний.

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Рабочие места и инвестиции

Шейнбаум заявила, что новые объекты потенциально могут создать 32 127 рабочих мест. Все 20 парков уже имеют компании-резиденты и работают в секторах электроники, производства медицинских устройств, логистики и электронной коммерции.

Председатель совета директоров Мексиканской ассоциации частных промышленных парков Дэвид О’Доннелл отметил, что такая инфраструктура помогает привлекать капитал, укреплять цепочки поставок и объединять работников, поставщиков, университеты, сообщества и рынки. По его словам, ассоциация и её участники планируют инвестировать в этом году 4,6 млрд долларов в развитие промышленной инфраструктуры.

В целом 40 парков, созданных 26 компаниями промышленной недвижимости в 14 штатах, представляют собой более 1,4 млрд долларов инвестиций и более 8,2 млн квадратных метров промышленной инфраструктуры.

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