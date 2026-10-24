Во Франции онлайн-платформы Vinted, Leboncoin, Amazon, eBay, Meta и TikTok пообещали выявлять и удалять подозрительные объявления после протестов и погромов, от которых, по данным министра торговли Сержа Папена, пострадали более 3 тысяч предприятий. Об этом сообщает Fortune.

Среди пострадавших были магазины в парижском районе Ле-Аль, в частности Hermès, The North Face и Louis Vuitton. Вскоре после грабежей в местах демонстраций на торговых онлайн-площадках начали появляться объявления о продаже косметики, средств по уходу и сумок. Это вызвало опасения относительно перепродажи украденных товаров.

Обязательства платформ

В понедельник вечером Папен и министр цифровых технологий Анн Ле Энанф созвали представителей платформ на видеоконференцию и потребовали убрать такие предложения. По данным французского технологического сайта NeozOne, компании обязались сообщать следователям о подозрительных объявлениях, обращать внимание на аномально низкие цены, крупные партии новых товаров и вещи с противокражными метками.

Платформы также должны предупреждать покупателей, что приобретение украденного имущества является преступлением, и раскрыть количество удаленных объявлений. Первые данные должны были предоставить в течение 48 часов после встречи.

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В Vinted заявили, что продажа украденных товаров или обращения по поводу их приобретения на платформе строго запрещены. Представитель сервиса сообщил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и французскими властями, а также адаптирует процедуры для выявления новых рисков. Ранее Vinted отмечал, что зафиксировал заметный рост количества объявлений о продаже предметов роскоши.

Потери бизнеса

Рейтинговое агентство Morningstar DBRS оценило возможные застрахованные убытки от беспорядков во Франции в сумму до 1,2 млрд евро при условии отсутствия дальнейшего насилия. Французская федерация торговли и дистрибуции оценивает прямые убытки в несколько сотен миллионов евро.

Сеть Carrefour снизила прогноз прибыли на 2026 финансовый год, связав это с убытками из-за беспорядков. По словам генерального директора Александра Бомпара, в первый день пострадали около 50 магазинов компании, многие из них были разграблены. Carrefour оценил влияние на операционную прибыль в 80–200 млн евро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участников грабежей привлекут к ответственности. Во Франции обращение с украденным имуществом наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом до 375 тысяч евро. Французский Сенат 27 октября должен начать рассмотрение законопроекта, предусматривающего коллективную материальную ответственность участников собраний, во время которых был причинен ущерб.

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