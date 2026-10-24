Lufthansa Group перенесла возобновление рейсов в Дубай на 25 ноября 2026 года из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление авиационной группы.

Предыдущий график

Изначально Lufthansa и ее дочерняя авиакомпания Swiss планировали возобновить полеты в Дубай 25 октября. Eurowings планировала начать выполнение рейсов 1 ноября.

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После переноса новой датой возобновления рейсов для Lufthansa, Swiss и Eurowings определили 25 ноября. Lufthansa Group сообщила об этом решении в пятницу.

Условия для пассажиров

Пассажиров, которых касается изменение расписания, перебронируют, а авиакомпании свяжутся с ними напрямую. Для таких пассажиров также предусмотрена возможность получить возврат стоимости билета.

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