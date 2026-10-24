Lufthansa Group przełożyła wznowienie lotów do Dubaju na 25 listopada 2026 roku z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na oświadczenie grupy lotniczej.

Poprzedni harmonogram

Początkowo Lufthansa i jej spółka zależna Swiss planowały wznowić loty do Dubaju 25 października. Eurowings zaplanował rozpoczęcie realizacji lotów na 1 listopada.

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Po przełożeniu termin 25 listopada wyznaczono jako nową datę wznowienia lotów przez Lufthansę, Swiss i Eurowings. Lufthansa Group poinformowała o tej decyzji w piątek.

Warunki dla pasażerów

Pasażerowie, których dotyczy zmiana rozkładu, zostaną przebukowani, a linie lotnicze skontaktują się z nimi bezpośrednio. Dla takich pasażerów przewidziano również możliwość otrzymania zwrotu kosztów biletu.

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