Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum ogłosiła uruchomienie 20 nowych parków przemysłowych w ramach strategii gospodarczo-przemysłowej Plan México. Wraz z otwarciem tych obiektów łączna liczba parków przemysłowych ukończonych od rozpoczęcia programu w styczniu 2025 roku osiągnęła 40, informuje Mexico News Daily.

Sześcioletni plan zakłada utworzenie 100 parków przemysłowych, co oznacza, że ukończono obecnie 40% planowanych obiektów. Według publikacji inwestycje w ostatnich 20 parkach szacuje się na kwotę od 670 mln do 763 mln dolarów amerykańskich.

Lokalizacje nowych obiektów

Nowe parki przemysłowe znajdują się w ośmiu jednostkach federalnych i 17 gminach: w stanach Kalifornia Dolna, Coahuila, Nuevo León, Meksyk, Aguascalientes, Guanajuato i Querétaro, a także w mieście Meksyk. Projekty są rozmieszczone w czterech strategicznych korytarzach. Najwięcej z nich skupiono w pobliżu północnej granicy kraju oraz w regionie związanym z Międzynarodowym Portem Lotniczym Felipe Ángeles.

Dziesięć z 20 nowych parków znajduje się w stanach Coahuila i Nuevo León. Ich łączna powierzchnia wynosi 4,6 mln metrów kwadratowych, a zdolności mają wystarczyć dla około 175 firm.

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Miejsca pracy i inwestycje

Sheinbaum oświadczyła, że nowe obiekty mogą potencjalnie stworzyć 32 127 miejsc pracy. Wszystkie 20 parków ma już firmy-rezydentów i działa w sektorach elektroniki, produkcji urządzeń medycznych, logistyki oraz handlu elektronicznego.

David O’Donnell, przewodniczący rady dyrektorów Meksykańskiego Stowarzyszenia Prywatnych Parków Przemysłowych, zaznaczył, że taka infrastruktura pomaga przyciągać kapitał, wzmacniać łańcuchy dostaw oraz łączyć pracowników, dostawców, uniwersytety, społeczności i rynki. Według niego stowarzyszenie i jego członkowie planują zainwestować w tym roku 4,6 mld dolarów w rozwój infrastruktury przemysłowej.

Łącznie 40 parków utworzonych przez 26 spółek nieruchomości przemysłowych w 14 stanach stanowi ponad 1,4 mld dolarów inwestycji i ponad 8,2 mln metrów kwadratowych infrastruktury przemysłowej.

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