台湾制造业商业信心指数上月较8月上升0.50点，至101.39点。这是自2022年2月以来的最高水平，《台北时报》报道，援引台湾经济研究院（TIER）的数据。

人工智能投资的影响

该研究院指出，本地制造商继续受益于全球对人工智能基础设施的大规模投资。国际品牌在推出新产品前增加库存也是额外因素，其中包括iPhone 18和iPhone Duo系列。

国际市场油价上涨也影响了石化产品价格。与此同时，部分非科技企业完成年度维护工作，推动了产量增长。

在9月调查中，26.8%的工业界代表表示营商环境有所改善，而8月这一比例为19.5%。认为环境恶化的受访者比例从25.6%降至20.3%。

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更为谨慎的预期

尽管当前评估有所改善，制造商对未来六个月的预期却有所减弱。预计环境改善的受访者比例为24.0%，较一个月前低3.1个百分点。同时，19.8%的受访者预计情况将恶化，比8月的比例高1.8个百分点。

TIER经济预测中心主任戈登·孙表示，美国联邦储备系统可能收紧货币政策、中东军事冲突导致油价上涨，以及对人工智能发展可能放缓的担忧，仍是经济面临的风险。

服务业商业信心指数下降3.15点，至92.65点。与此同时，建筑业指数上升2.81点，至110.42点。TIER认为，台湾中央银行在上月中旬放宽选择性信贷限制，支持了房地产市场，尽管该行业仍有大量未售住房库存。

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