Comcast потеряла 144 тысячи интернет-абонентов — Channel NewsAsia

Comcast в третьем квартале потеряла 144 тысячи абонентов широкополосного интернета — больше, чем прогнозировали аналитики. По оценке FactSet, рынок ожидал сокращения на 116,8 тысячи пользователей, тогда как годом ранее компания потеряла 91 тысячу абонентов.

О результатах компании сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. Конкуренция со стороны AT&T и более мелких поставщиков оптоволоконного интернета, снижающих цены, затрудняет Comcast удержание клиентов без существенных скидок.

Возможная реструктуризация

По сообщениям, Comcast планирует значительные сокращения персонала в рамках реструктуризации бизнеса услуг связи. В то же время медийные активы компании, в частности студии, тематические парки и стриминговый сервис Peacock, должны быть выделены в рамках запланированного выделения NBCUniversal к середине 2027 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Показатели медийного направления

Медийное подразделение Comcast увеличило выручку в третьем квартале на 13% — до 5,36 млрд долларов. Росту способствовали программы, связанные с футбольным чемпионатом мира, и шоу Love Island USA на Peacock.

Peacock получил квартальную прибыль до уплаты налогов в размере 261 млн долларов против убытка в 217 млн долларов годом ранее. Фильм The Odyssey стал самым кассовым в истории Universal Studios и помог увеличить допалоговую прибыль этого подразделения на 18,6%.

В то же время выручка подразделения тематических парков NBCUniversal сократилась на 4,4% — до 2,60 млрд долларов, что ниже средней оценки аналитиков LSEG в 2,71 млрд долларов. Comcast также сообщила о скорректированной прибыли в 1,07 доллара на акцию, тогда как аналитики ожидали 98 центов.

Читай нас в