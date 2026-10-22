22 октября 2026 года в федеральный суд в Вашингтоне подали иск против президента США Дональда Трампа, криптокомпании его семьи World Liberty Financial и специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Истец утверждает, что ответчики незаконно получили прибыль от криптовалютных операций, связанных с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает CNBC.

Суть претензий

Иск подал акционер Circle Internet Group и бывший сотрудник компании Джей Бенджамин Гринберг. Согласно материалам дела, он подал его в порядке производного иска от имени Circle — конкурента World Liberty Financial. В то же время Circle заявила CNBC, что не инициировала, не уполномочивала и не участвовала в подаче иска.

Иск касается двух предположительно незаконных случаев получения иностранных вознаграждений. По данным иска, перед инаугурацией Трампа в январе 2025 года структура, поддерживаемая шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности ОАЭ, согласилась приобрести 49% World Liberty Financial за 500 млн долларов. Истец утверждает, что после вступления Трампа в должность он мог получить от этой сделки миллионы долларов.

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Операция со стейблкоином

Отдельно иск касается покупки инвестиционным фондом из Абу-Даби, который возглавляет Тахнун, стейблкоина USD1 от World Liberty Financial на 2 млрд долларов. По мнению истца, эта операция искусственно повысила стоимость криптоактивов Трампа.

Истец считает, что такие действия нарушают положение Конституции США об иностранных вознаграждениях, которое запрещает федеральным должностным лицам принимать деньги или подарки от иностранных должностных лиц без согласия Конгресса. В иске просят признать прибыли Трампа неконституционными, обязать его раскрыть другие возможные иностранные криптовалютные вознаграждения и вернуть незаконно полученные средства американским налогоплательщикам.

Представитель World Liberty Financial Дэвид Ваксман заявил, что компания соблюдает законы и нормы США, а исковые требования не имеют оснований. Белый дом и представитель Уиткоффа не предоставили CNBC оперативных комментариев.

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