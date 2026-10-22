22 października 2026 roku do sądu federalnego w Waszyngtonie wniesiono pozew przeciwko prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, należącej do jego rodziny firmie kryptowalutowej World Liberty Financial oraz specjalnemu wysłannikowi USA na Bliski Wschód Steve’owi Witkoffowi. Powód twierdzi, że pozwani bezprawnie osiągnęli zyski z transakcji kryptowalutowych powiązanych z przedstawicielami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, informuje CNBC.

Istota zarzutów

Pozew wniósł akcjonariusz Circle Internet Group i były pracownik spółki Jay Benjamin Greenberg. Zgodnie z materiałami sprawy złożył go w trybie powództwa pochodnego w imieniu Circle — konkurenta World Liberty Financial. Circle oświadczyła jednocześnie CNBC, że nie zainicjowała, nie upoważniła ani nie uczestniczyła we wniesieniu pozwu.

Pozew dotyczy dwóch rzekomo nielegalnych przypadków otrzymania zagranicznych korzyści. Według pozwu, przed inauguracją Trumpa w styczniu 2025 roku podmiot wspierany przez szejka Tahnoona bin Zayeda Al Nahyana, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego ZEA, zgodził się kupić 49% World Liberty Financial za 500 mln dolarów. Powód twierdzi, że po objęciu urzędu przez Trumpa mógł on otrzymać z tej transakcji miliony dolarów.

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Transakcja ze stablecoinem

Osobno pozew dotyczy zakupu przez fundusz inwestycyjny z Abu Zabi, na którego czele stoi Tahnoon, stablecoina USD1 firmy World Liberty Financial o wartości 2 mld dolarów. Zdaniem powoda transakcja ta sztucznie podniosła wartość aktywów kryptowalutowych Trumpa.

Powód uważa, że działania te naruszają klauzulę Konstytucji USA dotyczącą zagranicznych korzyści, która zakazuje urzędnikom federalnym przyjmowania pieniędzy lub prezentów od zagranicznych urzędników bez zgody Kongresu. W pozwie wniesiono o uznanie zysków Trumpa za niekonstytucyjne, zobowiązanie go do ujawnienia innych możliwych zagranicznych korzyści kryptowalutowych oraz zwrot bezprawnie uzyskanych środków amerykańskim podatnikom.

Rzecznik World Liberty Financial David Waxman oświadczył, że firma przestrzega amerykańskich przepisów i regulacji, a roszczenia pozwu są bezpodstawne. Biały Dom i przedstawiciel Witkoffa nie udzielili CNBC szybkiego komentarza.

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