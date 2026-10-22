2026年10月22日，美国总统唐纳德·特朗普、其家族的加密货币公司World Liberty Financial以及美国中东问题特使史蒂夫·威特科夫在华盛顿联邦法院被起诉。原告称，被告从与阿拉伯联合酋长国代表有关的加密货币交易中非法获利，CNBC报道。

指控内容

该诉讼由Circle Internet Group股东、公司前员工杰伊·本杰明·格林伯格提起。根据案件材料，他以Circle的名义提起了派生诉讼，Circle是World Liberty Financial的竞争对手。与此同时，Circle向CNBC表示，公司没有发起、授权或参与提起该诉讼。

该诉讼涉及两起涉嫌非法收受外国报酬的事件。根据诉状，在特朗普于2025年1月就职之前，阿联酋国家安全顾问谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的一家实体同意以5亿美元收购World Liberty Financial 49%的股份。原告称，特朗普上任后可能从这笔交易中获得数百万美元。

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稳定币交易

此外，该诉讼还涉及由塔赫农领导的一家阿布扎比投资基金购买价值20亿美元的World Liberty Financial USD1稳定币。原告认为，这笔交易人为抬高了特朗普加密资产的价值。

原告认为，这些行为违反了美国宪法中关于外国报酬的条款，该条款禁止联邦官员未经国会同意接受外国官员提供的金钱或礼物。诉讼请求认定特朗普的利润违宪，要求他披露其他可能的外国加密货币报酬，并将非法所得返还给美国纳税人。

World Liberty Financial发言人大卫·瓦克斯曼表示，公司遵守美国法律和法规，诉讼请求没有依据。白宫和威特科夫的代表未向CNBC及时置评。

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