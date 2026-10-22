У США подали позов проти президента Трампа через криптоугоди з ОАЕ — CNBC

У федеральному суді у Вашингтоні 22 жовтня 2026 року подали позов проти президента США Дональда Трампа, криптокомпанії його родини World Liberty Financial та спеціального посланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа. Позивач стверджує, що відповідачі незаконно отримали прибуток від криптовалютних операцій, пов’язаних із представниками Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє CNBC.

Суть претензій

Позов подав акціонер Circle Internet Group і колишній працівник компанії Джей Бенджамін Грінберг. Згідно з матеріалами справи, він подав його похідно від імені Circle — конкурента World Liberty Financial. Водночас Circle заявила CNBC, що не ініціювала, не уповноважувала та не брала участі в поданні позову.

Позов стосується двох нібито незаконних випадків отримання іноземних винагород. За даними позову, перед інавгурацією Трампа в січні 2025 року структура, підтримувана шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахаяном, радником з національної безпеки ОАЕ, погодилася придбати 49% World Liberty Financial за 500 млн доларів. Позивач стверджує, що після вступу Трампа на посаду він міг отримати мільйони доларів від цієї угоди.

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Операція зі стейблкоїном

Окремо позов стосується придбання інвестиційним фондом з Абу-Дабі, який очолює Тахнун, стейблкоїна USD1 від World Liberty Financial на 2 млрд доларів. На думку позивача, ця операція штучно підвищила вартість криптоактивів Трампа.

Позивач вважає, що такі дії порушують положення Конституції США про іноземні винагороди, яке забороняє федеральним посадовцям приймати гроші або подарунки від іноземних посадовців без згоди Конгресу. У позові просять визнати прибутки Трампа неконституційними, зобов’язати його розкрити інші можливі іноземні криптовалютні винагороди та повернути незаконно отримані кошти американським платникам податків.

Представник World Liberty Financial Девід Ваксман заявив, що компанія дотримується законів і норм США, а позовні вимоги не мають підстав. Білий дім і представник Віткоффа не надали CNBC оперативних коментарів.

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