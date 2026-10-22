В Сумской области выставлен на продажу молокозавод за 1,7 млн долларов

В городе Буринь Конотопского района Сумской области выставлен на продажу имущественный комплекс молокоперерабатывающего завода площадью более 13,3 тысячи квадратных метров за 1,7 миллиона долларов США.

Предприятие построено в 1975 году и специализируется на переработке молока, производстве сливочного масла и сухого молока. В имущественный комплекс входят производственные, складские и административные здания, оборудование для приёма до 200 тонн молока в сутки, котельная, а также пять земельных участков общей площадью 8,7 гектара, арендованных до 2035 года; при этом в качестве причины продажи указано изменение направления деятельности предприятия.

Об этом сообщает Inventure.

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