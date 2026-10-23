Etsy запретила продажу созданных ИИ рецептов и схем — CNBC

Компания Etsy запретила продавцам размещать на своем онлайн-маркетплейсе рецепты, схемы и инструкции, созданные с помощью искусственного интеллекта. Ограничение касается так называемых функциональных руководств, которые обычно продаются в виде цифровых загрузок, в частности схем для вязания крючком или шитья.

Как сообщает CNBC, продавцы также должны демонстрировать реальное изделие, созданное по инструкции. Etsy потребует, чтобы это не было сгенерированное ИИ или смоделированное изображение, чтобы покупатели понимали, на какой результат они могут рассчитывать.

Требования к объявлениям

Платформа также запретила создавать объявления, генерируемые ботами без участия человека. Кроме того, продавцы должны добавить как минимум одно неотредактированное фото фактического товара, который они предлагают.

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В сообщении для продавцов Etsy объяснила изменения тем, что ИИ может подорвать доверие покупателей и продавцов к платформе. По данным компании, многие активные покупатели не могут определить, в каких товарах используется контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Etsy назвала эту неопределенность одним из трех главных препятствий для более частых покупок на платформе.

ИИ-искусство остается на платформе

В то же время Etsy не отказывается полностью от товаров, созданных с использованием искусственного интеллекта. Компания будет разрешать ИИ-искусство, если продавец играет четкую роль в его создании и прозрачно объясняет процесс.

Продавцы должны раскрывать использование ИИ и не могут выдавать сгенерированные работы за ручной труд или полностью собственное произведение. Etsy, основанная в 2005 году, также использует ИИ для формирования более подробных профилей покупателей и показа релевантных товаров в поиске, а также сотрудничает с OpenAI в функциях поиска товаров.

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