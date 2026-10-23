Etsy zakazało sprzedaży przepisów i wzorów stworzonych przez AI — CNBC

Firma Etsy zakazała sprzedawcom zamieszczania na swoim internetowym marketplace'ie przepisów, wzorów i instrukcji stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. Ograniczenie dotyczy tak zwanych poradników funkcjonalnych, które zwykle są sprzedawane jako pliki do pobrania, w tym wzorów szydełkowych lub krawieckich.

Jak informuje CNBC, sprzedawcy muszą również pokazać rzeczywisty przedmiot wykonany zgodnie z instrukcją. Etsy będzie wymagać, aby nie był to obraz wygenerowany przez AI ani symulowany, aby kupujący rozumieli, jakiego rezultatu mogą oczekiwać.

Wymagania dotyczące ofert

Platforma zakazała również tworzenia ofert generowanych przez boty bez udziału człowieka. Ponadto sprzedawcy muszą dodać co najmniej jedno nieedytowane zdjęcie faktycznego produktu, który oferują.

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W komunikacie dla sprzedawców Etsy wyjaśniło zmiany tym, że AI może podważyć zaufanie kupujących i sprzedawców do platformy. Według firmy wielu aktywnych kupujących nie potrafi określić, w których produktach wykorzystano treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Etsy wskazało tę niepewność jako jedną z trzech głównych przeszkód dla częstszych zakupów na platformie.

Sztuka AI pozostaje na platformie

Jednocześnie Etsy nie rezygnuje całkowicie z produktów stworzonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Firma będzie zezwalać na sztukę AI, jeśli sprzedawca odgrywa wyraźną rolę w jej tworzeniu i przejrzyście wyjaśnia ten proces.

Sprzedawcy muszą ujawniać wykorzystanie AI i nie mogą przedstawiać wygenerowanych prac jako rękodzieła lub utworu w całości własnego autorstwa. Etsy, założone w 2005 roku, również wykorzystuje AI do tworzenia bardziej szczegółowych profili kupujących i wyświetlania odpowiednich produktów w wyszukiwarce, a także współpracuje z OpenAI przy funkcjach wyszukiwania produktów.

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