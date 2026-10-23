SK Hynix przestaje rozważać IPO Solidigm w USA — CNBC

Południowokoreański producent chipów SK Hynix przestał rozważać opcje finansowania pre-IPO oraz pierwszą ofertę publiczną swojej amerykańskiej spółki zależnej Solidigm. Po ogłoszeniu akcje SK Hynix w Seulu traciły rano 23 października nawet 3%, podaje CNBC.

Powody rewizji planów

Firma oświadczyła, że Solidigm wstrzymuje rozważanie możliwości pre-IPO i IPO po ocenie sytuacji na rynkach kapitałowych oraz dynamiki notowań. Jednocześnie SK Hynix analizuje różne opcje finansowania nowego zakładu produkcji półprzewodników w USA w obliczu rosnącego popytu na pamięci do systemów sztucznej inteligencji.

SK Hynix zaznaczyła, że oferta publiczna mogłaby sfinansować ekspansję Solidigm i zapewnić większą elastyczność finansową w zakresie wypłat dla akcjonariuszy, w tym dywidend, odkupu i umorzenia akcji. Jednak wzrost zmienności na rynkach finansowych oraz ogólna korekta w sektorze półprzewodników skłoniły spółkę do ponownego rozważenia, czy IPO będzie zgodne z interesami obecnych akcjonariuszy.

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Kontrola regulatora

Decyzję podjęto również w obliczu zainteresowania południowokoreańskiego regulatora finansowego. Według Reutersa regulator stwierdził, że potencjalne notowanie Solidigm w USA może być sprzeczne z krajowymi zasadami dotyczącymi podwójnego notowania. Szef Służby Nadzoru Finansowego Lee Chan-jin poinformował, że urząd sprawdza, czy IPO będzie wymagało rozpatrzenia na podstawie przepisów mających chronić akcjonariuszy mniejszościowych.

SK Hynix podkreśliła, że potrzeby inwestycyjne Solidigm nie uległy zmianie. Obecne moce produkcyjne Solidigm są ograniczone i nie mogą w pełni zaspokoić rosnącego popytu na pamięci związane ze sztuczną inteligencją, dlatego SK Hynix będzie nadal poszukiwać alternatywnych źródeł finansowania rozwoju spółki zależnej.

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