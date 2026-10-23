SK海力士停止考虑Solidigm在美国IPO——CNBC

韩国芯片制造商SK海力士已停止考虑为其美国子公司Solidigm进行pre-IPO融资及首次公开募股。公告发布后，10月23日上午，SK海力士在首尔的股价一度下跌3%，CNBC报道。

重新评估计划的原因

该公司表示，Solidigm在评估资本市场状况和股价走势后，暂停考虑pre-IPO和IPO机会。与此同时，在用于人工智能系统的存储器需求增长之际，SK海力士正在研究为其在美国新建的半导体工厂融资的各种方案。

SK海力士指出，公开募股本可以为Solidigm的扩张提供资金，并为向股东支付款项提供更大的财务灵活性，包括派发股息、回购和注销股份。不过，金融市场波动加剧以及半导体行业整体回调，促使该公司重新审视IPO是否符合现有股东的利益。

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监管机构审查

作出这一决定也正值韩国金融监管机构关注此事之际。据路透社报道，监管机构表示，Solidigm可能在美国上市或与韩国有关双重上市的规定相冲突。金融监督院院长李灿镇表示，该机构正在核查，IPO是否需要根据旨在保护少数股东的规定进行审查。

SK海力士强调，Solidigm的投资需求没有改变。Solidigm现有的产能有限，无法完全满足与人工智能相关的日益增长的存储器需求，因此SK海力士将继续为子公司的发展寻找替代融资来源。

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