SK Hynix прекратила рассматривать IPO Solidigm в США — CNBC

Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix прекратил рассматривать варианты pre-IPO-финансирования и первичного публичного размещения акций своей американской дочерней компании Solidigm. После объявления акции SK Hynix в Сеуле утром 23 октября теряли до 3% стоимости, сообщает CNBC.

Причины пересмотра планов

Компания заявила, что Solidigm прекращает рассмотрение возможностей pre-IPO и IPO после оценки ситуации на рынках капитала и динамики котировок. Одновременно SK Hynix изучает различные варианты финансирования нового завода по производству полупроводников в США на фоне растущего спроса на память для систем искусственного интеллекта.

В SK Hynix отметили, что публичное размещение могло бы профинансировать расширение Solidigm и обеспечить большую финансовую гибкость для выплат акционерам, включая дивиденды, выкуп и аннулирование акций. Однако усиление волатильности на финансовых рынках и общая коррекция в секторе полупроводников заставили компанию пересмотреть, будет ли IPO отвечать интересам действующих акционеров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка регулятора

Решение приняли также на фоне внимания финансового регулятора Южной Кореи. По данным Reuters, регулятор заявил, что потенциальный листинг Solidigm в США может противоречить правилам страны относительно двойного листинга. Глава Службы финансового надзора Ли Чан Чжин сообщил, что ведомство проверяет, потребует ли IPO рассмотрения в соответствии с нормами, направленными на защиту миноритарных акционеров.

SK Hynix подчеркнула, что инвестиционные потребности Solidigm не изменились. Существующие производственные мощности Solidigm ограничены и не могут полностью удовлетворить растущий спрос на память, связанную с искусственным интеллектом, поэтому SK Hynix продолжит искать альтернативные источники финансирования для развития дочерней компании.

Читай нас в