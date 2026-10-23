Безработица в Польше в сентябре осталась на уровне 5,8% — RMF24

В Польше уровень безработицы в сентябре 2026 года составил 5,8% и не изменился по сравнению с августом. Такие данные опубликовало Главное статистическое управление Польши, сообщает RMF24. Показатель также подтвердил предварительную оценку Министерства семьи, труда и социальной политики Польши.

Число безработных немного сократилось

В сентябре в польских службах занятости было зарегистрировано 907 тысяч безработных. В августе их число составляло 909,5 тысячи человек. Таким образом, в течение месяца количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 2,5 тысячи человек.

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По информации RMF24, эксперты считают такое изменение незначительным, поскольку оно не оказывает существенного влияния на общую ситуацию на рынке труда.

Выросло число новых регистраций

В то же время в сентябре выросло число людей, зарегистрировавшихся в качестве безработных. За месяц таких регистраций было 108,9 тысячи, тогда как в августе — 87,6 тысячи. Таким образом, в сентябре число новых регистраций было на 21,3 тысячи больше, чем месяцем ранее.

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