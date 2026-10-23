Bezrobocie w Polsce we wrześniu utrzymało się na poziomie 5,8% — RMF24

W Polsce stopa bezrobocia we wrześniu 2026 roku wyniosła 5,8% i nie zmieniła się w porównaniu z sierpniem. Dane te opublikował Główny Urząd Statystyczny, informuje RMF24. Wskaźnik potwierdził również wcześniejszy szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba bezrobotnych nieznacznie spadła

We wrześniu w polskich służbach zatrudnienia zarejestrowanych było 907 tys. bezrobotnych. W sierpniu ich liczba wynosiła 909,5 tys. osób. Tym samym w ciągu miesiąca liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 2,5 tys. osób.

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Według RMF24 eksperci uważają tę zmianę za nieznaczną, ponieważ nie ma ona istotnego wpływu na ogólną sytuację na rynku pracy.

Wzrosła liczba nowych rejestracji

Jednocześnie we wrześniu wzrosła liczba osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne. W ciągu miesiąca odnotowano 108,9 tys. takich rejestracji, podczas gdy w sierpniu było ich 87,6 tys. Tym samym we wrześniu liczba nowych rejestracji była o 21,3 tys. większa niż miesiąc wcześniej.

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