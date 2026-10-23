В Великобритании объем розничных продаж в сентябре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это падение оказалось более существенным, чем ожидали экономисты, прогнозировавшие сокращение на 0,1%, сообщает The Guardian со ссылкой на Управление национальной статистики.

Слабые онлайн-продажи одежды

Снижение зафиксировали почти во всех сегментах розничной торговли. Сильнее всего сократился объем внемагазинных продаж, которые преимущественно охватывают онлайн-торговлю, — на 2,2%. Продажи в магазинах текстиля, одежды и обуви уменьшились на 0,9%, у продавцов товаров для дома — на 0,5%, а в супермаркетах — на 0,4%.

На показатели, в частности, повлияли слабые онлайн-продажи осенней и зимней одежды из-за необычно теплой погоды. В то же время объем покупок в универмагах вырос на 0,2% — это был единственный сектор с ростом, если не учитывать топливо.

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Продажи топлива выросли

Объем проданного автомобильного топлива в сентябре увеличился на 2,2% за месяц, несмотря на рекордно высокие цены на заправках. В денежном выражении продажи топлива выросли на 6,1%, что стало наибольшим месячным приростом с марта, когда показатель составлял 10,9%.

Если исключить влияние топлива, розничные продажи сократились на 0,7%, тогда как рынок ожидал снижения на 0,1%. Статистическое ведомство пересмотрело данные за август в сторону повышения: месячный рост составил 0,7% вместо ранее оцененных 0,5%. В итоге квартальный объем продаж вырос на 0,7% в годовом выражении.

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