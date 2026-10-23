В США число пассажиров, проходящих контроль в пунктах авиационной безопасности, в этом году может впервые с 2020 года сократиться в годовом выражении. В то же время авиакомпании делают ставку на повышение тарифов, а не на максимальную загрузку самолетов. Об этом сообщает CNBC.

Согласно последнему инфляционному отчету, цены на авиабилеты в сентябре были более чем на 22% выше, чем годом ранее. Перевозчики объясняют подорожание резким ростом стоимости авиационного топлива, которое является их крупнейшей статьей расходов после оплаты труда. Спотовая цена топлива на побережье Мексиканского залива США достигла 4,63 доллара за галлон — более чем вдвое выше, чем год назад.

Ставка на более высокую доходность

Коммерческий директор American Airlines Нейт Пайпер заявил, что компания сознательно отдает предпочтение более высокой доходности, а не коэффициенту загрузки рейсов. В третьем квартале загрузка самолетов American Airlines снизилась до 83,4% против 86% за аналогичный период 2025 года.

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С апреля по 23 октября через американские контрольные пункты прошло примерно на 9,3 млн меньше пассажиров, чем за тот же период 2025 года. Это менее чем на 2% ниже прошлогоднего показателя, однако сокращение произошло после нескольких лет роста.

Разные результаты перевозчиков

Средний тариф Southwest Airlines в третьем квартале составил 231,69 доллара — примерно на 50 долларов больше, чем годом ранее. Эта сумма не учитывает новые сборы перевозчика, в частности за зарегистрированный багаж или место ближе к передней части самолета. В то же время количество ее пассажиров, приносящих доход, сократилось на 3,2%, до около 33,5 млн человек.

Не все авиакомпании фиксируют спад пассажиропотока: United Airlines в третьем квартале перевезла на 2,4% больше пассажиров, а ее доход в расчете на единицу перевозок вырос на 16% — сильнее всего с начала пандемии. В то же время American Airlines, United, Delta Air Lines и Southwest снизили прогнозы прибыли на 2026 год. Перевозчики также сокращают планы расширения мощностей, что при стабильном спросе может поддерживать высокие цены на билеты.

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