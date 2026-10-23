美国今年通过航空安检点的旅客数量可能自2020年以来首次同比下降。与此同时，航空公司押注于提高票价，而非最大限度地提高飞机载客率。CNBC报道。

根据最新的通胀报告，9月份机票价格比一年前高出逾22%。航空公司将价格上涨归因于航空燃油成本的大幅上升，航空燃油是其仅次于劳动力成本的最大支出项目。美国墨西哥湾沿岸燃油现货价格达到每加仑4.63美元，是一年前的两倍多。

押注更高收益

美国航空公司首席商务官内特·派珀表示，该公司有意识地将更高收益置于航班载客率之上。第三季度，美国航空的飞机载客率降至83.4%，而2025年同期为86%。

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从4月到10月23日，通过美国检查站的旅客比2025年同期少约930万人。这一数字比去年低不到2%，但这一下降发生在连续多年增长之后。

航空公司的不同表现

西南航空第三季度的平均票价为231.69美元，比一年前高出约50美元。这一金额不包括该航空公司的新收费项目，包括托运行李费或更靠近飞机前部的座位费。与此同时，其带来收入的旅客数量下降了3.2%，至约3350万人。

并非所有航空公司都出现客运量下降：联合航空第三季度运送的旅客增加了2.4%，其每运输单位收入增长16%，为疫情开始以来最大增幅。与此同时，美国航空、联合航空、达美航空和西南航空下调了2026年利润预测。航空公司还在缩减运力扩张计划，在需求保持稳定的情况下，这可能支撑高票价。

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