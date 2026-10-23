W USA liczba pasażerów przechodzących kontrolę w punktach bezpieczeństwa lotniczego może w tym roku po raz pierwszy od 2020 roku zmniejszyć się w ujęciu rocznym. Jednocześnie linie lotnicze stawiają na podwyższanie taryf, a nie na maksymalne wypełnienie samolotów. Informuje o tym CNBC.

Według najnowszego raportu inflacyjnego ceny biletów lotniczych we wrześniu były o ponad 22% wyższe niż rok wcześniej. Przewoźnicy wyjaśniają wzrost cen gwałtownym wzrostem kosztów paliwa lotniczego, które jest ich największą pozycją kosztową po wynagrodzeniach. Cena spot paliwa na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA osiągnęła 4,63 dolara za galon — ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Stawka na wyższą rentowność

Dyrektor handlowy American Airlines Nate Piper oświadczył, że firma świadomie przedkłada wyższą rentowność nad współczynnik wypełnienia rejsów. W trzecim kwartale współczynnik wypełnienia samolotów American Airlines spadł do 83,4%, wobec 86% w analogicznym okresie 2025 roku.

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Od kwietnia do 23 października przez amerykańskie punkty kontrolne przeszło około 9,3 mln mniej pasażerów niż w tym samym okresie 2025 roku. To mniej niż 2% poniżej ubiegłorocznego wyniku, jednak spadek nastąpił po kilku latach wzrostu.

Różne wyniki przewoźników

Średnia taryfa Southwest Airlines w trzecim kwartale wyniosła 231,69 dolara — około 50 dolarów więcej niż rok wcześniej. Kwota ta nie uwzględnia nowych opłat przewoźnika, w tym za bagaż rejestrowany lub miejsce bliżej przedniej części samolotu. Jednocześnie liczba pasażerów przynoszących jej przychody spadła o 3,2%, do około 33,5 mln osób.

Nie wszystkie linie lotnicze odnotowują spadek ruchu pasażerskiego: United Airlines przewiozły w trzecim kwartale o 2,4% więcej pasażerów, a ich przychód w przeliczeniu na jednostkę przewozów wzrósł o 16% — najbardziej od początku pandemii. Jednocześnie American Airlines, United, Delta Air Lines i Southwest obniżyły prognozy zysku na 2026 rok. Przewoźnicy ograniczają także plany rozbudowy zdolności przewozowych, co przy stabilnym popycie może utrzymywać wysokie ceny biletów.

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