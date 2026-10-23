Финский орган лицензирования и надзора обязал дочернюю компанию Google Tuike Finland приостановить все экологически значимые подготовительные работы на площадках будущих дата-центров в Мухосе и Каяани. Работы должны быть остановлены до завершения необходимой процедуры оценки воздействия проектов на окружающую среду, сообщает Fortune.

Работы до экологической оценки

По данным The Guardian, которые приводит Fortune, решению предшествовала вырубка примерно 250 тысяч деревьев в Мухосе. Регулятор заявил, что на территориях проектов уже провели масштабные подготовительные работы: вырубали деревья, снимали верхний слой почвы, строили дороги и площадки для хранения материалов, изменяли дренажные канавы и водопропускные трубы, а также обустраивали систему отвода дождевых вод.

По мнению ведомства, эти действия изменяют окружающую среду и создают последствия, выявление и оценка которых являются ключевой целью процедуры оценки воздействия на окружающую среду. При этом ограничение не распространяется на планирование, измерения, исследования почв и другие работы с незначительным и легко обратимым воздействием.

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Инвестиции и общественная инициатива

Площадки в Мухосе и Каяани входят в объявленные в сентябре инвестиции Google в финскую инфраструктуру искусственного интеллекта объемом 13 млрд евро. Компания назвала этот проект крупнейшей разовой инвестицией в Европе. Google уже имеет дата-центр в финском городе Хамина, открытый в 2011 году на территории бывшей бумажной фабрики.

Более 96 тысяч человек подписали общественную инициативу об усилении контроля над дата-центрами. Ее авторы предлагают ввести специальный сбор для дата-центров и контролировать, чтобы их деятельность не угрожала надежности электроснабжения и не влияла негативно на цены и доступность электроэнергии для потребителей и других отраслей. Google не предоставила Fortune комментарий в ответ на запрос издания.

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