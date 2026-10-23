芬兰许可与监管机构已责令谷歌子公司Tuike Finland暂停在穆霍斯和卡亚尼未来数据中心选址开展的所有对环境具有重大影响的前期工程。在完成项目所需的环境影响评估程序之前，相关工程必须保持暂停状态，《财富》报道。

环境评估前的施工

据《财富》援引《卫报》的消息，该决定之前，穆霍斯约有25万棵树被砍伐。监管机构表示，项目区域已经开展了大规模前期工程：砍伐树木、移除表层土壤、修建道路和材料储存场地、改造排水沟和涵管，以及建设雨水排放系统。

该机构认为，这些行为改变了环境，并产生了后果，而识别和评估这些后果正是环境影响评估程序的关键目的。同时，该限制不适用于规划、测量、土壤研究以及其他影响轻微且易于恢复的工作。

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投资与公众倡议

穆霍斯和卡亚尼的选址是谷歌9月宣布的对芬兰人工智能基础设施130亿欧元投资的一部分。该公司称，该项目是欧洲最大的一次性投资。谷歌已在芬兰城市哈米纳设有一座数据中心，于2011年在一座原纸厂旧址上启用。

超过9.6万人签署了一项要求加强对数据中心监管的公众倡议。倡议发起人提议对数据中心征收特别费用，并监督其运营，以确保不会威胁供电可靠性，也不会对消费者及其他行业的电价和电力可获得性造成负面影响。谷歌未就该媒体的询问向《财富》提供评论。

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