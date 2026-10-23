Fiński organ ds. licencjonowania i nadzoru nakazał spółce zależnej Google, Tuike Finland, zawieszenie wszystkich istotnych dla środowiska prac przygotowawczych na terenach przyszłych centrów danych w Muhos i Kajaani. Prace mają pozostać wstrzymane do zakończenia niezbędnej procedury oceny oddziaływania projektów na środowisko, informuje Fortune.

Prace przed oceną środowiskową

Według danych The Guardian, przytaczanych przez Fortune, decyzję poprzedziło wycięcie szacunkowo 250 tys. drzew w Muhos. Regulator oświadczył, że na terenach projektów przeprowadzono już szeroko zakrojone prace przygotowawcze: wycinano drzewa, usuwano wierzchnią warstwę gleby, budowano drogi i miejsca składowania materiałów, zmieniano rowy melioracyjne i przepusty, a także urządzano system odprowadzania wód opadowych.

Zdaniem urzędu działania te zmieniają środowisko i powodują skutki, których wykrycie i ocena są kluczowym celem procedury oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie ograniczenie nie dotyczy planowania, pomiarów, badań gleby oraz innych prac o niewielkim i łatwo odwracalnym wpływie.

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Inwestycja i inicjatywa społeczna

Tereny w Muhos i Kajaani są częścią ogłoszonej we wrześniu inwestycji Google w fińską infrastrukturę sztucznej inteligencji o wartości 13 mld euro. Firma nazwała ten projekt największą pojedynczą inwestycją w Europie. Google ma już centrum danych w fińskim mieście Hamina, otwarte w 2011 roku na terenie dawnej fabryki papieru.

Ponad 96 tys. osób podpisało inicjatywę społeczną dotyczącą zaostrzenia kontroli nad centrami danych. Jej autorzy proponują wprowadzenie specjalnej opłaty dla centrów danych oraz kontrolowanie, aby ich działalność nie zagrażała niezawodności dostaw energii elektrycznej i nie wpływała negatywnie na ceny oraz dostępność energii dla konsumentów i innych branż. Google nie przekazał Fortune komentarza w odpowiedzi na zapytanie redakcji.

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