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Новости Бизнес

США предоставят исключения из пошлин для части канадского импорта — CNBC

Фёдор Крыштовский 23 Октября 2026 21:30
США предоставят исключения из пошлин для части канадского импорта — CNBC

США предоставят исключения из пошлин для нескольких категорий товаров, импортируемых из Канады. Об этом в пятницу сообщила сенатор Сьюзен Коллинз, передаёт CNBC.

Исключения для импорта

Решение касается канадского импорта в США. В доступном сообщении не названы категории товаров, на которые будут распространяться исключения, и не уточнены другие условия их применения.

Упоминание продукции штата Мэн

В подписи к приложенному к материалу видео указано, что Коллинз говорила об освобождении части сельскохозяйственной продукции штата Мэн от пошлин, связанных с Канадой. В тексте материала не приведены перечень этой продукции или детали таких исключений.

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В заголовке CNBC сообщение об исключениях связано с торговой войной, нависающей над выборами в Сенат в штате Мэн. Доступная версия материала не содержит подробностей об этих выборах или их связи с решением.

CNBC опубликовал эту срочную новость 23 октября 2026 года.

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