Stany Zjednoczone przyznają zwolnienia z ceł dla kilku kategorii towarów importowanych z Kanady. W piątek poinformowała o tym senatorka Susan Collins, podaje CNBC.

Zwolnienia dla importu

Decyzja dotyczy kanadyjskiego importu do Stanów Zjednoczonych. W dostępnym materiale nie wymieniono kategorii towarów, które zostaną objęte zwolnieniami, ani nie sprecyzowano innych warunków ich stosowania.

Wzmianka o produktach z Maine

W podpisie dołączonym do materiału wideo zaznaczono, że Collins mówiła o zwolnieniu części produktów rolnych ze stanu Maine z ceł związanych z Kanadą. W tekście materiału nie przedstawiono listy tych produktów ani szczegółów takich zwolnień.

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W nagłówku CNBC informacja o zwolnieniach jest powiązana z wojną handlową, która ciąży nad wyścigiem do Senatu w stanie Maine. Dostępna wersja materiału nie zawiera szczegółów dotyczących tych wyborów ani ich związku z decyzją.

CNBC opublikowało tę pilną wiadomość 23 października 2026 roku.

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