W Wielkiej Brytanii wolumen sprzedaży detalicznej we wrześniu zmniejszył się o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Spadek okazał się większy od oczekiwań ekonomistów, którzy prognozowali obniżkę o 0,1%, informuje The Guardian, powołując się na Urząd Statystyk Narodowych.

Słaba internetowa sprzedaż odzieży

Spadki odnotowano niemal we wszystkich segmentach handlu detalicznego. Najbardziej zmniejszył się wolumen sprzedaży pozasklepowej, obejmującej głównie handel internetowy — o 2,2%. Sprzedaż w sklepach z tekstyliami, odzieżą i obuwiem spadła o 0,9%, u sprzedawców artykułów gospodarstwa domowego o 0,5%, a w supermarketach o 0,4%.

Na wyniki wpłynęła w szczególności słaba sprzedaż internetowa odzieży jesiennej i zimowej z powodu nietypowo ciepłej pogody. Jednocześnie wartość zakupów w domach towarowych wzrosła o 0,2% — był to jedyny sektor, który odnotował wzrost, nie licząc paliwa.

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Sprzedaż paliwa wzrosła

Wolumen sprzedanego paliwa samochodowego we wrześniu wzrósł o 2,2% miesiąc do miesiąca, mimo rekordowo wysokich cen na stacjach paliw. W ujęciu wartościowym sprzedaż paliwa zwiększyła się o 6,1%, co było największym miesięcznym wzrostem od marca, gdy wskaźnik wyniósł 10,9%.

Po wyłączeniu wpływu paliwa sprzedaż detaliczna spadła o 0,7%, podczas gdy rynek oczekiwał obniżki o 0,1%. Urząd statystyczny zrewidował dane za sierpień w górę: miesięczny wzrost wyniósł 0,7% zamiast wcześniej szacowanych 0,5%. Ostatecznie kwartalny wolumen sprzedaży wzrósł o 0,7% rok do roku.

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