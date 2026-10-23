Президент Трамп отменил часть пошлин на товары из Канады — Deutsche Welle
Президент США Дональд Трамп отменил часть пошлин, введенных в отношении Канады на фоне экономического спора между двумя странами. Белый дом в пятницу сообщил, что изменения вступят в силу 30 октября, передает Deutsche Welle.
Каких товаров касаются изменения
Смягчение тарифов коснется листовой фанеры, некоторых бумажных изделий, отдельных видов машин и холодильного оборудования.
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Контекст торгового спора
Экономический спор США с Канадой обострился летом. Тогда Трамп ввел 50-процентную пошлину на некоторые канадские товары, а спор между странами достиг пика.
Решение приняли накануне промежуточных выборов в США, когда Республиканская партия Трампа пытается сохранить контроль над Конгрессом. Кандидатка от республиканцев в важной гонке за место в Сенате заявила, что лоббировала отмену пошлин на канадскую продукцию.