Президент США Дональд Трамп отменил часть пошлин, введенных в отношении Канады на фоне экономического спора между двумя странами. Белый дом в пятницу сообщил, что изменения вступят в силу 30 октября, передает Deutsche Welle.

Каких товаров касаются изменения

Смягчение тарифов коснется листовой фанеры, некоторых бумажных изделий, отдельных видов машин и холодильного оборудования.

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Контекст торгового спора

Экономический спор США с Канадой обострился летом. Тогда Трамп ввел 50-процентную пошлину на некоторые канадские товары, а спор между странами достиг пика.

Решение приняли накануне промежуточных выборов в США, когда Республиканская партия Трампа пытается сохранить контроль над Конгрессом. Кандидатка от республиканцев в важной гонке за место в Сенате заявила, что лоббировала отмену пошлин на канадскую продукцию.

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