Prezydent Trump zniósł część ceł na towary z Kanady — Deutsche Welle
Prezydent USA Donald Trump zniósł część ceł nałożonych na Kanadę w związku ze sporem gospodarczym między oboma krajami. Biały Dom poinformował w piątek, że zmiany wejdą w życie 30 października, podaje Deutsche Welle.
Jakich towarów dotyczą zmiany
Złagodzenie ceł obejmie sklejkę arkuszową, niektóre wyroby papiernicze, określone rodzaje maszyn oraz urządzenia chłodnicze.
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Kontekst sporu handlowego
Spór gospodarczy USA z Kanadą zaostrzył się latem. Wówczas Trump wprowadził 50-procentowe cło na niektóre kanadyjskie towary, a spór między krajami osiągnął szczyt.
Decyzję podjęto przed wyborami w połowie kadencji w USA, gdy Partia Republikańska Trumpa stara się zachować kontrolę nad Kongresem. Kandydatka Republikanów w ważnym wyścigu do Senatu oświadczyła, że lobbowała za zniesieniem ceł na kanadyjskie produkty.