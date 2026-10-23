SK Hynix припинила розгляд IPO Solidigm у США — CNBC

Південнокорейський виробник мікросхем SK Hynix припинив розгляд варіантів pre-IPO-фінансування та первинного публічного розміщення акцій своєї американської дочірньої компанії Solidigm. Після оголошення акції SK Hynix у Сеулі вранці 23 жовтня втрачали до 3% вартості, повідомляє CNBC.

Причини перегляду планів

Компанія заявила, що Solidigm зупиняє розгляд можливостей pre-IPO та IPO після оцінки ситуації на ринках капіталу й динаміки котирувань. SK Hynix водночас вивчає різні варіанти фінансування нового заводу з виробництва напівпровідників у США на тлі зростання попиту на пам’ять для систем штучного інтелекту.

У SK Hynix зазначили, що публічне розміщення могло б профінансувати розширення Solidigm та забезпечити більшу фінансову гнучкість для виплат акціонерам, зокрема дивідендів, викупу й анулювання акцій. Проте посилення волатильності на фінансових ринках і загальна корекція в секторі напівпровідників змусили компанію переглянути, чи відповідатиме IPO інтересам чинних акціонерів.

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Перевірка регулятора

Рішення ухвалили також на тлі уваги фінансового регулятора Південної Кореї. За даними Reuters, регулятор заявив, що потенційний лістинг Solidigm у США може суперечити правилам країни щодо подвійного лістингу. Голова Служби фінансового нагляду Лі Чан Чжин повідомив, що відомство перевіряє, чи потребуватиме IPO розгляду за нормами, спрямованими на захист міноритарних акціонерів.

SK Hynix наголосила, що інвестиційні потреби Solidigm не змінилися. Наявні виробничі потужності Solidigm обмежені й не можуть повністю задовольнити зростаючий попит на пам’ять, пов’язаний зі штучним інтелектом, тому SK Hynix продовжить шукати альтернативні джерела фінансування для розвитку дочірньої компанії.

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