Ритейлеры и производители в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что будут ограничивать повышение цен на базовые товары и обеспечивать наличие продукции на полках на фоне перебоев в региональных поставках. Как сообщает The National, война с Ираном, начавшаяся 28 февраля, вызвала нарушения логистики из-за фактического закрытия Ормузского пролива для коммерческого судоходства.

Компании берут часть расходов на себя

Директор по собственным торговым маркам Lulu Group International Шамим Сайнуллабдин заявил, что сеть, имеющая более 100 торговых точек в ОАЭ, будет придерживаться правительственных рекомендаций и не повысит цены на основные продовольственные товары. По его словам, компания поглощает часть дополнительных расходов, а для ускорения поставок начала фрахтовать отдельные суда вместо совместных грузовых перевозок с другими компаниями.

Председатель Al Ain Farms Group Тарек Аль-Хосани сообщил, что производитель еще до начала войны подготовил резервные варианты поставок. Они предусматривали использование порта Фуджейра, сотрудничество с поставщиками из Саудовской Аравии и других соседних стран, а также авиаперевозки. Дополнительным резервом стали стратегические запасы кормов и других материалов для производства.

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Инфляция и контроль цен

По данным Статистического центра Дубая, продовольственная инфляция в сентябре составила 8,05% против 7,39% месяцем ранее. Аналитик инвестиционной платформы eToro Нагам Хассан отметила, что покупатели чаще выбирают более доступные товары под собственными марками супермаркетов и тратят меньше во время каждого посещения магазина.

В апреле правительство ОАЭ запустило платформу мониторинга цен на товары первой необходимости. Она отслеживает изменения цен на 8 343 товара в 525 магазинах 13 крупных ритейлеров. Власти также усилили проверки после роста спроса на необходимые товары в начале войны: за первые две недели было проведено более 7 тысяч инспекций. Цены на кулинарное масло, яйца, молочные продукты, рис, сахар, мясо птицы, бобовые, хлеб и пшеницу не могут быть повышены без согласования с Министерством экономики и туризма и национальным комитетом по оценке продовольственных расходов.

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