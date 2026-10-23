Detaliści i producenci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oświadczyli, że będą ograniczać podwyżki cen podstawowych towarów oraz zapewniać dostępność produktów na półkach w związku z zakłóceniami w dostawach regionalnych. Jak informuje The National, wojna z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, spowodowała zakłócenia logistyczne z powodu faktycznego zamknięcia Cieśniny Ormuz dla żeglugi handlowej.

Firmy biorą na siebie część kosztów

Dyrektor ds. marek własnych w Lulu Group International, Shamim Sainulabdeen, oświadczył, że sieć, która ma ponad 100 punktów handlowych w ZEA, będzie przestrzegać wytycznych rządowych i nie podniesie cen podstawowych produktów spożywczych. Jak powiedział, firma pokrywa część dodatkowych kosztów, a aby przyspieszyć dostawy, zaczęła czarterować oddzielne statki zamiast korzystać ze wspólnych przewozów towarowych z innymi firmami.

Przewodniczący Al Ain Farms Group, Tareq Al Hosani, poinformował, że producent jeszcze przed rozpoczęciem wojny przygotował rezerwowe warianty dostaw. Przewidywały one wykorzystanie portu Fudżajra, współpracę z dostawcami z Arabii Saudyjskiej i innych sąsiednich krajów, a także transport lotniczy. Dodatkową rezerwą stały się strategiczne zapasy pasz i innych materiałów do produkcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inflacja i kontrola cen

Według danych Centrum Statystycznego Dubaju inflacja żywnościowa we wrześniu wyniosła 8,05% wobec 7,39% miesiąc wcześniej. Analityczka platformy inwestycyjnej eToro, Nagam Hassan, zauważyła, że kupujący częściej wybierają bardziej dostępne cenowo produkty marek własnych supermarketów i wydają mniej podczas każdej wizyty w sklepie.

W kwietniu rząd ZEA uruchomił platformę monitorowania cen towarów pierwszej potrzeby. Śledzi ona zmiany cen 8 343 produktów w 525 sklepach 13 dużych detalistów. Władze nasiliły także kontrole po wzroście popytu na niezbędne towary na początku wojny: w pierwszych dwóch tygodniach przeprowadzono ponad 7 tys. inspekcji. Ceny oleju spożywczego, jaj, produktów mlecznych, ryżu, cukru, mięsa drobiowego, roślin strączkowych, chleba i pszenicy nie mogą zostać podniesione bez zgody Ministerstwa Gospodarki i Turystyki oraz krajowego komitetu ds. oceny kosztów żywności.

Czytaj nas na